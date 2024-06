Ángela Aguilar enciende las redes al presumir su tatuaje con las iniciales de Christian Nodal

Sigue leyendo: Ángela Aguilar: "No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho"

En su reciente visita a Roma, la cantante mexicana decidió demostrar que su amor por Christian Nodal está más fuerte y latente que nunca, incluso lo lleva marcado en la piel. Ángela se tatuó las iniciales del intérprete de 'Adiós mi amor' en su muñeca.

A través de las redes sociales del tatuador Alessandro Capozzi se compartió el momento en que la cantante se hizo este tatuaje.

Embed - on Instagram: "What would you do if your tattoo artist did this? With singer @angela_aguilar_ you will love her reaction Part 1 #ángelaaguilar #summertimesadness #singer #tattooartist #tattoorome #fyp #viral New Exclusive video of the singing tattooer series! First time with a celebrity! What would you do? Remember, on the 7th of June “Swear To Defend” will be released! Excited to hear it? Check my bio Soon "