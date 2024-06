Ángela Aguilar: "No nos crucifiquen antes de saber qué hemos hecho"

Primero empezó diciendo que las personas no tienen por qué saber su verdad. "Siento que si la explico me hace ser culpable de algo que ni siquiera hice. Por eso, muy pocas veces me defiendo, es más creo que nunca me defiendo, prefiero que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quien soy y la gente importante en mi vida también lo sabe.".

Es una etapa preciosa, pero no me define, yo no quiero ser la novia de nadie, quiero se Ángela Aguilar.

La hija de Pepe Aguilar aclaró que es la primera vez que se enamora de alguien como lo ha hecho con Christian Nodal. "El amor es bonito y no tiene que ser sucio", enfatizó.

Ángela Aguilar no se ha casado con Christian Nodal

Ángela Aguilar desmintió que se haya casado con Christian Nodal y mucho menos que esté esperando el segundo hijo del heredero, por el contrario no está en sus planes casarse por ahora.

Famosos reaccionan a la entrevista de Ángela Aguilar

Una de los famosas que respondió a lo que dijo Ángela Aguilar fue Laura Bozzo quien expresó su preocupación por Inti, la hija de Nodal.

"Tiene razón pero la pregunta es por qué traer hijos al mundo sin estar seguros de su relación a mi no me interesan ellos me importa su hija que crecerá sin una familia nodal puede cambiar de novias como de calzón me vale pero no traer hijos al mundo sin estar seguro", expresó Bozzo.