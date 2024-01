Angela Bassett recibe Oscar honorífico en gala de Hollywood

Mi oración es que dejemos esta industria más enriquecida, con visión de futuro e inclusiva de lo que la encontramos", dijo Bassett, de 65 años. "Al final del día, todos queremos tener la oportunidad de realizar un trabajo excelente y significativo. Mi oración es que dejemos esta industria más enriquecida, con visión de futuro e inclusiva de lo que la encontramos", dijo Bassett, de 65 años. "Al final del día, todos queremos tener la oportunidad de realizar un trabajo excelente y significativo.

Bassett fue nominado a dos premios Oscar competitivos. El primero fue por su papel destacado como Turner en “What's Love Got to Do with It” de 1993, y el segundo por interpretar a la reina Ramonda en “Black Panther: Wakanda Forever” de 2022.