Anuel AA: ¿Qué se sabe hasta ahora de la salud del artista?

Me operaron anoche de emergencia, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa.", escribió el interprete de "Más Rica Que Ayer".

¿De qué operaron a Anuel AA?

Anuel AA no comunicó de qué lo habían operado, solo informó que fue una intervención de urgencia y como bien sabemos, una de las intervenciones que amerita suma urgencia es una apendicitis, condición que incluso medios internacionales han apostado que se trata de eso también.

¿Fingió Anuel AA su operación para no competir con Bad Bunny?

El artista no ha vuelto a comunicarse con sus fans a través de las redes sociales por lo que empiezan a sospechar que la "urgencia" solo fue un plan para no tener que competir con el álbum de Bad Bunny, que justo lanzará este jueves 12 su nuevo álbum Nadie Sabe Lo Que Pasará Mañana , en cambio Anuel tenía previsto lanzar su álbum Rompe Corazones dentro de dos semanas pero no será posible.