Bad Bunny revela el acertijo del tracklist de su nuevo álbum

Sigue leyendo: Bad Bunny: Su secreto mejor guardado fue revelado

Solo hace unos días el intérprete de Tití me preguntó compartió la gran noticia de que lanzaría un nuevo álbum, a través de sus redes sociales y además de su posible regreso a sus raíces, en el género trap, el próximo viernes 13 de octubre.

Esto ha genero mucha expectativa entre sus fanáticos, los cuales esperan lo mejor del cantante. El día de ayer, la plataforma de Apple Music reveló un pequeño acertijo para esos fans que están ansiosos por este gran lanzamiento.

Tracklist oficial del álbum de Bad Bunny Nadie Sabe lo que va a pasar mañana

A través de la cuenta oficial de Apple Music, se hizo el lanzamiento oficial del tracklist del nuevo álbum de Bad Bunny, la cual cuenta con 22 canciones, entre ellas Where She Goes y Un Preview, las cuales fueron estrenadas hace unas semanas.

Nadie sabe Monaco Fina Hibiki Mr. October Cybertruck Vou 787 Seda Gracias por nada Teléfono nuevo Baby nueva Mercedes Carota Los Pits Vuelve Candy B Baticano No me quiero casar Where She Goes Thunder y Lightning Perro negro Europa :( Acho PR Un Preview