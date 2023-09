Ariana Grande: "Me escondía detrás de la belleza"

La intérprete de To You, compartió de la mano de la marca Vogue, algunos secretos de belleza, sobre su rutina y cuidado de la piel, y aprovechó para revelar que se ha tomado un descanso de los rellenos de labios y las inyecciones de Botox en los últimos años.

"He usado el maquillaje como un disfraz, como algo tras lo que esconderme. Más y más pelo, más y mas grueso el delineado… y puede se bonito, todavía me gusta, lo aprecio, pero conforme me hago mayor ya no lo veo como algo tras lo que esconderse sino como una manera de expresarse", expresó Ariana Grande en en el video.

La cantante compartió que en el pasado se sometió a rellenos y a bótox para verse mejor.

"He usado toneladas de relleno de labios y bótox a lo largo de los años. Paré en 2018 porque sentía que era demasiado. Sentía que me escondía", dijo con lágrimas en sus ojos la artista estadounidense.