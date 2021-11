Astrid Nicole estará en el nuevo álbum de Michael Monroe

Actualmente Astrid Nicole (que está radicada en Finlandia), realiza una gira junto a Waldo’s People, además está realizando shows privados. Astrid también mencionó que vendrá a Panamá a mediados de diciembre, y para el 30 de dicho mes, dará un show (próximamente dará más detalles del evento).

Michael Monroe es recordado por haber colaborado con Axl Rose y Slash de Guns N' Roses. El tema "Dead, Jail Or Rock N' Roll" de su álbum solista de 1989 Not Fakin It (en el que había trabajado con Axl Rose), atrajo la atención del público al ser transmitido por MTV.

Con Slash, grabó un cover del tema de "Steppenwolf Magic Carpet Ride", utilizado en la película Coneheads. Ha contribuido también en dos álbumes de Guns N' Roses, tocando el saxofón y la armónica en el tema "Bad Obsession de Use Your Illusion I" y como vocalista en una versión cover de "The Dead Boys", del tema "Ain't It Fun" del álbum "The Spaghetti Incident"?.