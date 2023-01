Austin Butler tiene el corazón destrozado tras la muerte de Lisa Marie Presley

La muerte de Lisa Marie se produjo pocos días después de que Austin rindiera homenaje a ella y a su madre Priscilla en su discurso de aceptación de los Globos de Oro como Mejor Actor.

'Gracias chicos, gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar. Lisa Marie, Priscilla, los amo por siempre'. 'Gracias chicos, gracias por abrirme sus corazones, sus recuerdos, su hogar. Lisa Marie, Priscilla, los amo por siempre'.

Rita Wilson, la esposa del coprotagonista de 'Elvis' de Austin, Tom Hamks, también compartió un conmovedor homenaje a Lisa Marie y su familia en Instagram.

'Nuestros corazones están rotos con el fallecimiento repentino e impactante de Lisa Marie Presley esta noche. Tom y yo pasamos un tiempo con la familia durante la gira promocional de la película de Elvis. Lisa Marie fue tan honesta y directa, vulnerable, en un estado de anticipación sobre la película. Habló con tanta elocuencia sobre su padre, lo que la película significó para ella, que fue una celebración de su padre. Tenía a sus hermosas hijas Finley y Harper con ella que nos hizo reír a todos. Nos mostró en privado su casa, Graceland, y nos hizo sentir como en casa. Fue muy amable con nosotros, Austin, Baz y los invitados. Si no has escuchado su música, ve a escucharla. Tenía una voz sensual, un poder y ternura, que siempre he amado. Nuestros corazones y nuestras oraciones están con Riley, Harper, Finley, Danny @nava_rone y Priscilla. Una madre nunca debería tener que perder a un hijo. Lisa Marie perdió a su precioso hijo Benjamin, Priscilla pierde a su única hija, oraciones por paz y fuerza. Con amor, Rita y Tom'.