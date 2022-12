Bad Bunny: Presidente de México le pide repetir concierto

Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, no podemos poner la palmera pero nos encargamos de la escenografía. Pido a Bad Bunny, sé que está saturado y cansado, porque trabaja mucho, pero le pido que considere la posibilidad de que venga a México al Zócalo, no le podemos pagar, tendría que ser una colaboración de él, no podemos poner la palmera pero nos encargamos de la escenografía.

Por su parte, el cantante puertorriqueño no ha dado una respuesta ante la amable petición del presidente AMLO.