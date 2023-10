Bad Bunny se convirtió en el anfitrión de Saturday Night Live

La participación del intérprete de Tití me preguntó fue muy impresionante, además se unieron al llamado otros invitados famosos que demostraron un gran sentido del humor y su habilidad musical.

La noche comenzó con la participación del actor chile Pedro Pascal, reconocido por su trabajo en Mandalorian y The Last of Us. Seguidamente de una presentación de la cantante Lady Gaga.

Sigue leyendo: Bad Bunny anuncia su próxima gira Most Wanted Tour.

Bad Bunny impresionó en el Saturday Night Live

El puertorriqueño fue uno de los invitados especiales de la noche y se convirtió en el anfitrión de la noche. Bad Bunny demostró en el programa porque es reconocido como uno de los artistas más famosos y escuchados en el mundo.

El actor Pedro Pascal, fue el encargado de darle la bienvenida al cantante, en donde salió al escenario para interpretar dos grandiosos temas musicales, donde inició con su nuevo sencillo "Mónaco", con el apoyo de dos violinistas. En esta ocasión lució un chaleco con diamantes incrustados y se sentó en una mesa con un grupo de bailarines enmascarados.