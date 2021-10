Boza "Yo no compito con nadie, nadie es competencia para mí"

Relación con Sech

"Más que amistad, somos como conocidos, colegas, no hemos tenido como mucho tiempo de convivir o conversar o de compartir. Yo no compito con nadie, yo voy en mi vía, voy en mi carril a lo que voy, a lo que quiero y si alguien compite conmigo no lo sé, pero yo no compito con nadie; siento que no soy competencia para nadie y nadie es competencia para mí"; fue lo que contestó Boza sobre su relación con Sech.