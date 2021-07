Camila Cabello desvela el título de su tercer disco

La cantante Camila Cabello vuelve a situarse en el centro de la escena musical con el lanzamiento, esta semana, de su nuevo sencillo 'Don't Go Yet', el primer adelanto de un tercer trabajo discográfico que se titulará 'Familia', como ha desvelado ella misma en su última entrevista, y que se ha visto inspirado por las muchas experiencias vividas por la intérprete de origen cubano a lo largo de sus meses de confinamiento.

La exintegrante de Fifth Harmony ha explicado a Zane Lowe, locutor estrella de la emisora Apple Music 1, que su nuevo álbum constituye una oda a su familia y a esos momentos tan reconfortantes que ha podido pasar con sus seres queridos al margen del miedo y la lógica preocupación por la evolución de la pandemia. Para la estrella del pop, estar tan cerca de los suyos, incluido su novio Shawn Mendes, ha sido una de las escasas notas positivas de estos tiempos tan oscuros.



"Quería que todo se convirtiera en un asunto de familia, aunque suene egoísta, porque eso es lo único que me podía hacer feliz. Hizo que mi vida fuera más llevadera, que en el fondo es lo que siempre he querido. Y todo eso lo he manifestado en este disco, en todas sus canciones", ha expresado Camila antes de subrayar que el tercer elepé de su trayectoria en solitario le ha servido para encontrar nuevas cotas de "libertad" artística.



"Creo que haber estado tanto en Miami últimamente, tener a los míos cerca y hablar español con más frecuencia... No sé, creo que me he sentido más libre y más en consonancia con mis raíces. De hecho, creo que mis raíces son ahora más largas y han profundizado. Todo se manifiesta en este álbum, que se llama 'Familia'", ha añadido la cantautora al tiempo que desvelaba el título de su nuevo proyecto.

