Cardi B se siente famosa ahora que el chico solitario de "Gossip Girl" sabe quien es

El intérprete ha tenido mucho tiempo para reflexionar acerca de estas plataformas mientras prepara su personaje en la serie "You" y, aunque personalmente no las utilice demasiado, ha descubierto que algunas celebridades como Cardi B saben utilizarlas para establecer "relaciones auténticas y significativas" y publicar contenido relevante, según ha explicado él en el evento 'In Conversation with YOU'.