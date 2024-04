Carlos Ponce se pronuncia ante el polémico momento entre Thalía y Becky G

Esto ocasionó muchas teorías de lo que supuestamente pasó entre ellas dos, pero hasta el día domingo, nadie se había pronunciado al respecto.

Carlos Ponce se pronuncia ante el polémico momento de Thalía y Becky G

Evidentemente, el actor de novelas estaba en medio de las dos artistas, así que sabe exactamente lo que pasó y muchos internautas le han escrito que aclare la situación.

A través de sus redes sociales, Ponce se hacía la interrogante que por qué nadie le preguntaba que había sucedido en la gala con Thalía y Becky G.

Yo sé lo que pasó, yo estaba ahí. Yo estoy en el medio y nadie me ha preguntado, I Know Exactly What Happen (Sé exactamente lo que pasó) Yo sé lo que pasó, yo estaba ahí. Yo estoy en el medio y nadie me ha preguntado, I Know Exactly What Happen (Sé exactamente lo que pasó)

Expresó el actor en su video, sobre el momento incómodo sin dar mayores detalles.