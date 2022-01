Celebró el cumpleaños de uno de sus perros y su vida cambió

"Viví en Barranquilla con mi hermana y después me fui para Bucaramanga por el maltrato. Después en Barranca estuve seis años. Allá estuve en la fundación Revivir del Bienestar Familiar. Estuve allá cada rato metido. De ahí decidí venirme a Bucaramanga, porque me dio la locura. Soy una persona muy correcta a pesar de las dificultades que he pasado. Me la retaco, es una palabra callejera, es como pedir una colaboración o cualquier cosita. A la salida de los restaurantes primero pido para los perros. Para mí siempre ha sido más importante la vida de los perros que la mía"; contó José Luis Matos.

Precisamente en Bucaramanga encontró a "Nena" cuando aún era una cachorra. Unos meses después se topó con "Shagy". Desde entonces han estado juntos.