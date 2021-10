La estrella le reclama ahora un millón de dólares como compensación por haberla privado de los beneficios que aún generan canciones como "I Got You Babe" o "The Beat Goes On". En 1975, Cher y Sonny Bono concluyeron su proceso de divorcio, en el que pelearon tanto por la custodia de su único retoño en común como por la fortuna que habían amasado juntos, y acabaron acordando repartir a la mitad los ingresos derivados de su catálogo musical.