Clarissa Ábrego no reacciona bien al recibir sorpresa romántica

"No me gustan las sorpresas ", expresó la presentadora de televisión , Clarissa Ábrego , quien fue sorprendida en el Día del Amor y la Amistad con un gran arreglo de globos de oso de peluche.

Así me sorprenden llegando a mi propia casa, desliza para que veas mi reacción que fue todo menos lo que se espera y es que soy un poco mala para las sorpresas, soy algo complicada los que me conocen lo saben, pero lo ameeeee me encantooo.