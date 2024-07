Conciertos en Panamá: Calendario de los próximas presentaciones artísticas

Conoce el calendario de los artistas que se presentarán próximamente en Panamá aquí:

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal se presentará en Panamá por primera vez con su tour "Pa'l Cora", el 21 de agosto en el Estadio Nacional Rod Carew.

Los boletos del concierto del intérprete de Adiós Mi Amor ya están a la venta a través de TicketsPlus y Panatickets.

Embed - Showpro Panama on Instagram: " ¡Porque lo has pedido! Los precios para ver a Christian Nodal en vivo este 21 de agosto en el Estadio Rommel Fernández ya están aquí. Prepárate que los boletos estarán a la venta el 7 de mayo en @ticketpluspty y @panatickets. No dejes pasar la oportunidad de ser parte de este evento único producido por @showpropanama y @magicdreamsinc."