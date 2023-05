Coronación de Carlos III: ¿Qué artistas estarán en el concierto?

Los artistas que han confirmado su presencia y darle amenidad a la celebración del rey Carlos III han sido entre ellos: la ex cantante de las Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger; una artista de talla mundial como lo es Katy Perry también estará presente, al igual que el cantante, músico, multiinstrumentista, escritor y productor musical italiano Andrea Bocelli.

En el show de celebración por el nuevo monarca del Reino Unido, también estarán el bajo-barítono galés Bryn Terfel, el pianista Lang Lang, Lionel Richie, la cantante Paloma Faith, la cantante Tiwa Savage, el teclista Steve Winwood, el cantante y compositor británico Oliver Stanley Murs, mayormente conocido como Olly Murs, y Take That, aunque sin Robbie Williams ha señalado no participar en el evento.

Uno de los últimos en ser sumado a la lista es el cantante ZaK Abel, quien reemplazará a Freya Ridings, quien por motivos de salud no podrá estar en el concierto.

Artistas que rechazaron estar en el concierto del rey Carlos III

Lograr un buen grupo de celebridades para los festejos de la coronación del rey Carlos III no fue tarea fácil, pues hubo muchas figuras que declinaron la invitación.

Entre los artistas que rechazaron la invitación a ser participes del concierto están: Elton John tras estar comprometido con su agenda de gira Farewell Yellow Brick Road. Cabe destacar que el artista era uno de los favoritos de la monarca más longeva.

Otra de las personalidades que estaban dentro de la lista de invitados era Ed Sheeran, Harry Styles, quien señaló que los integrantes de su banda musical se encuentran en descanso luego de tener una gira mundial, por lo que se le hace complicado reunirlos, fue la explicación del cantante al no poder asistir.

Por su parte, la cantante británica Adele, quien estaba en la lista de artistas invitados, no dio explicación del por qué no iba a ser parte del concierto, así como tampoco las conocidas mundialmente Spice Girls, ya que también rechazaron la invitación.

El concierto está pautado para este domingo 7 de mayo en el Castillo de Windsor.