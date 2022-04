Dania María Vergara está cansada de las mentiras e injurias

"Muchas veces me pregunto, hasta cuando el ser humano va hacer daño y perjudicar a personas que simplemente no le caes bien… Estamos en pleno siglo XXI, seguimos con el maltrato a la mujer. Me siento agotada de tantas mentiras, de tantas injurias, de tantas calumnias, este ataque es solo en redes sociales porque saben donde estoy todos los fines de semana y aún no ha llegado la primera persona a decirme groserías, malas palabras, como me lo hacen cada día en redes sociales, donde me insultan como mujer, como hija, como artista y como persona ". señaló inicialmente Dania María Vergara .

Continuó diciendo: "Yo no me victimizo, ni ando actuando, ni llorando, para recibir aplausos, ni lastima , ni amor de nadie, no hablo De Dios, para ganar público ni amistades, soy lo más trabajadora, luchadora y perseverante para obtener mis propios logros o caídas. Y me dirán, eres figura pública… Eso es correcto pero eso no les da derecho de hacerme tanto daño no solo a mi sino a mi familia también, les pido por favor paren al insulto, el odio hacia mi persona, la de mi familia, si por un momento cada una de las personas que me escribe se pusieran en mis zapatos entenderían un poco este sentir de impotencia de no poder decir ni hacer nada porque todo les parece mal. Si les ofendí o cometí un error pido disculpas, es de humanos cometer errores y de valiente aceptarlos, en mi nunca ha estado la intención de causarle daño o dolor a nadie".

No busca defensores

"Con esto no busco que nadie me defienda, solo es un post de mi sentir, y seguramente así como yo en estos momentos hay muchísimas personas más pasando una situación similar a la mía, y no es nada fácil estar en esta situación todos los días. Hagamos un alto al odio en las redes sociales a la difamación solo porque una persona no te cae bien, si alguien no te cae no lo sigas, no crees una cuenta falsa para hacer daño vivamos en paz y felices con quienes queremos".

Dania María Vergara cerró diciendo que: "Confío tengo mucha fe que Dios tiene el control. Amén. Lo bueno siempre vence el mal. Dios les bendiga".