Daniel Radcliffe tuvo un flechazo con Helena Bonham Carter en el set de "Harry Potter"

Semejante revelación se ha producido en el marco de la emisión del especial televisivo "Harry Potter 20 Aniversario: Regreso a Hogwarts", disponible en HBO Max. El reencuentro entre los principales intérpretes y directores que participaron en las ocho entregas de una de las franquicias más exitosas de todos los tiempos también ha presentado otras historias de amor sin materializar o no correspondidas, como la de Emma Watson (Hermione en las películas) y Tom Felton, quien diera vida al villano Draco Malfoy.



"Y no sé cómo decirlo: me enamoré de él", ha reconocido la actriz. "Era tres años mayor que yo, así que me decía que yo era como su hermana pequeña", ha añadido para dejar claro que, por mucho que le doliera, nunca llegó a suceder nada entre ellos.

