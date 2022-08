Demi Lovato está 'muy orgullosa' de su identidad presente

En la nota que ha compartido con sus fans tras el estreno del álbum, Demi reconoce que no sabe qué será de ella de aquí a unos años, o incluso cómo se sentirá con respecto a su identidad y aspiraciones vitales. Sin embargo, la intérprete prefiere vivir el presente y no preocuparse demasiado de un futuro que, por definición, siempre lleva aparejada una gran incertidumbre.

"No sé qué me deparará la vida en un año, o en cinco o en diez. Pero lo que sí sé es que este disco refleja exactamente dónde estoy ahora, y estoy muy orgullosa de ello. Espero que todo aquel que lo escuche sienta lo mismo", se ha dirigido a sus seguidores. "He encontrado la libertad para expresarme de formas que no creía posibles, y he disfrutado de esa alegría que creía perdida a la hora de hacer música", ha añadido.

