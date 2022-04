Diseñadora de Rihanna desmiente el rumor de que tuvo un romance con A$AP Rocky

La diseñadora de zapatos de 36 años que está detrás de la colección Fenty 2020, dijo que consideraba que "una mentira infundada" nunca merece una respuesta o una aclaración pero, en este caso, se sintió obligada a abordar el rumor porque afectaba a personas cercanas a ella.

"Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil", escribió en su comunicado. "Inicialmente asumí que este falso chisme, fabricado con tan mala intención, no sería tomado en serio. Sin embargo, en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que se apresura a hablar de temas sin tener en cuenta los hechos y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más bonitos y celebrados de la vida de uno".

Muaddi añadió: “Por lo tanto, tengo que hablar ya que esto no sólo va dirigido a mí, sino que está relacionado con personas a las que tengo una gran cantidad de respeto y afecto. Mientras Rih sigue viviendo su serena vida de embarazada mejor vestida y yo vuelvo a mis asuntos, ¡les deseo a todos un bonito fin de semana de Pascua!”, sentenció la diseñadora.

El jueves por la noche, un usuario de Twitter afirmó que Rihanna y Rocky se habían separado después de que ella lo encontrara engañándola con Amina.

Justo un día antes de que el rumor de engaño se extendiera en las redes sociales, Amina había publicado varias fotos de Rihanna con un traje rosa que mostraba su creciente ‘pancita’ de embarazada. El pie de foto de Amina incluía varios emojis de corazón.

A principios de esta semana, Rihanna apareció en la portada de mayo de la revista Vogue y habló, entre otras cosas, de su romance con A$AP Rocky. Aunque ya estaban saliendo antes de que la pandemia del COVID-19 se extendiera, la cantante dijo que no fue hasta el cierre de la crisis sanitaria cuando su relación se formalizó.

"Él se convirtió en mi familia en ese tiempo", compartió, describiendo un "épico viaje por carretera" que hicieron en el verano de 2020 de Los Ángeles a Nueva York. El viaje permitió a la pareja alejarse de las miradas públicas y les dio más intimidad como pareja.

"Cociné en una pequeña parrilla janky que compré en Walmart", recordó ella. "Todavía la tengo. Funciona como ninguna otra. Me encantan las cosas sencillas, pero también las grandes aventuras. No tuvimos ninguna tontería pretenciosa de ‘mi marca’, sólo fuimos nosotros dos. Siento que puedo hacer cualquier cosa de la vida a su lado".