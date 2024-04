¿Dónde ver "Quiet On Set: "? El documental que exhibió los abusos sexuales de Nickelodeon

La docuserie llegará a una conocida plataforma de streaming en cuestión de días, y esto es todo lo que se sabe al respecto.

Embed - Investigation Discovery on Instagram: "Former Nickelodeon star Drake Bell will be sharing publicly, for the first time, the story of the abuse he suffered at the hands of Brian Peck. #QuietOnSet premieres on Sunday, March 17 at 9/8c on ID or @streamonmax."