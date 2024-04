Dwayne Johnson "La Roca" desbanca a Will Smith

El actor Dwayne Johnson , mejor conocido como La Roca ha desbancado el reinado del actor Will Smith.descubre por qué.

Por mucho tiempo, Will Smith había tenido la mayor cantidad de seguidores en la red social Tik Tok, sin embargo, en estos momentos, la Roca se conviertió en el actor con más seguidores en esta plataforma digital.

The Rock ahora tiene oficialmente la mayor cantidad de seguidores en TikTok para un actor después de conseguir 74,4 millones de ellos. Sin embargo, tendrá que trabajar duro para conservar el título, ya que la estrella del Príncipe del Rap no se queda atrás. Will ostentaba el récord desde 2022 y sus seguidores aumentaban constantemente.

¿Qué es lo que publica La Roca para ganar tantos seguidores en Tik Tok?

La Roca está publicando actualmente su último regreso a la WWE, también publica videos de él mismo haciendo ejercicio, todos sabemos que La Roca es conocido por mantener una de las figuras del espectáculo más impresionantes.

Por otra parte, Will Smith comparte un vistazo a su divertida vida en el mundo del espectáculo.