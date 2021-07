Dwayne Johnson vuelve a ridiculizar a Vin Diesel

Vin Diesel señalaba en algunas de sus apariciones públicas de la época que había tratado de ejercer como mentor de 'La Roca' durante el breve paso de este por la franquicia, habida cuenta de su condición de veterano, de productor de la saga y, a su juicio, también de referente en este género del cine comercial. Asimismo, Vin ha llegado a deslizar en tiempos recientes que las insubordinaciones de su compañero le habían llevado a desplegar un poco de "amor duro" por su parte.



A Dwayne no parece haberle gustado nada esa nada sutil muestra de condescendencia y ha contraatacado en una nueva entrevista en la que, además, ha cerrado de una vez por todas ese capítulo concreto de su carrera. También ha dejado claro que Vin es una de las razones por las que no ha querido volver a ponerse en la piel de Luke Hobbes, al tiempo que deseaba suerte al resto de sus excompañeros de cara a las próximas entregas de la saga.



"Mira, cuando dijo eso me reí, me reí con mucha fuerza. Creo que todo el mundo se rió de esos comentarios. Y hasta ahí puedo leer. Solo voy a añadir que les deseo mucha suerte a todos, suerte para 'Fast 9' y también para la décima, la undécima y la duodécima entregas. Les deseo suerte para todas las películas de 'Fast & Furious', que las harán sin mí", ha declarado al medio especializado The Hollywood Reporter.

FUENTE: RSS