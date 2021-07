Ed Sheeran casi se retira de la música tras el nacimiento de su hija

Tras el nacimiento de su hija , el intérprete inglés llegó a plantearse la posibilidad de retirarse definitivamente de la música al haber encontrado otra ocupación que le hacía sentir realizado a todos los niveles. Sin embargo, el astro de la música se prepara ahora para publicar un nuevo disco, consciente como es de que su vocación artística y sus responsabilidades como padre no son necesariamente incompatibles.



"Dejé de tocar y hacer música durante un tiempo. Y la verdad es que la música me definía completamente como persona. Pero luego tuve a mi hija y fue como: 'Vale, este soy yo ahora. Esto es lo que me define. Soy padre y no voy a volver a tocar'", ha explicado a su paso por la emisora de radio Sirius XM, antes de reflexionar sobre la importancia de que su niña tenga en sus dos padres buenos referentes sobre la cultura y la "ética del trabajo".



"Luego me di cuenta de que era esencial que mi hija creciera sabiendo que sus padres se acogen a la ética del trabajo. Poco a poco fui retornando a la música y el proceso creativo empezó a fluir de nuevo", ha señalado en su entrevista.

