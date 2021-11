El Chombo le da el visto bueno a Farruko para "Bajo Mundo"

A través de su "sabiduría Chombal", menciona que los detractores de Farruko no dirán que no puede cambiarle el nombre a la Guaracha porque ya existía (aunque ya existiera más versiones del género), pero lo que hizo Farruko fue agarrar algo que ya estaba y le puso letra (tiene versos y coros), modificándola y cambiando la estructura original, pero no se salió completamente del sistema, por lo que lo llama, una fusión. Si quisiera salirse por completo, tendría que eliminar las trompetas y saxofones y quedarse con la base del Tumpa Tumpa House.