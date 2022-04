El Tachi: "Lo mejor que me pudo pasar en la vida fue conocer la cárcel"

El Tachi , artista panameño que se dio a conocer con los "New Wave" junto a Boza y Yemil; de desahogo en su cuenta de Twitter diciendo que: "Lo mejor que me pudo pasar en la vida fue conocer la cárcel".

Esto generó algunos comentarios de su seguidores, que se expresaron a esta frase: "La cárcel te enseñó a valorar tu libertad y de lo malo sacaste algo positivo por favor disculpa pero no escribas si pensar. Lo peor que un ser humano puede perder es su libertad"; "No entienden el concepto de agradecer el haber APRENDIDO de los errores por eso comentan así, tu relajado y ellos nerviosos"; "El lo dice en modo de aprendizaje, no a dicho que quiere volver".