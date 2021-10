Elena Llorach aclara sobre el uso de la pollera unido a particular maquillaje

"No, no soy ni una catrina mexicana, ni un irrespeto a la pollera . Soy “La Mujer Empollerada”; una de las tantas leyendas que forman parte del folklore panameño pero, claro, como no soy tan conocida, cada vez que aparezco soy motivo de debate y críticas. Por si no lo sabían, respondo al “folklore mental-espiritual” y mi imagen sirve de portada para el libro “La Saga Panameña, un Tema Inquietante” de la Prof. Dora Pérez de Zárate donde varios de los que se han topado conmigo, cuentan su testimonio", inició explicando Elena Llorach en un post en su cuenta de Instagram.

"Morí de tristeza y dolor porque el hombre con quien me iba a casar me dejó plantada en el altar por andar borracho y amanecido en un baile. Por eso soy una osamenta que luce una pollera blanca de matrimonio a la usanza antigua, con un tocado de tembleques blancos sencillos sin peinetón, una que otra cadena y panitas negras. Yo no bailo, ni poso. Sólo me valgo de la belleza del rostro que tenía en vida para seducir a los hombres y desaparecerlos cuando caen en mi trampa; aunque a veces sólo los asusto para que más nunca les queden ganas de emborracharse, irse de parranda y burlarse del amor de una mujer". narra Elena Llorach sobre esta particular historia de la Prof. Dora Pérez de Zárate.

Bueno, ahora que ya saben quién soy, sólo les pido que no me critiquen y me acojan como un personaje más de nuestro folklore que vivió y se esfuerza en seguir viviendo en la mente y el corazón de quienes buscaban enseñar a través de una moraleja". es lo que apuntó Elena Llorach.