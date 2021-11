Erick Anderson: "Me he encontrado conmigo mismo"

Erick Anderson publicó en su cuenta de Instagram: "Día 12 de esta nueva experiencia, de esta nueva vida… me ha tocado durísimo, me he encontrado conmigo mismo, hubo días que me tocó hablar conmigo mismo por un par de horas, días en que los recuerdos eran tu mejor abrigo… Le agradezco a mi padre que nunca me abandona, desde el segundo día estoy trabajando, hoy empiezo a estudiar. Perdonen si les incomoda ver mis fotos e historias, créanme que no es ni la 5ta parte de lo que se vive aquí, me estoy jodiendo por mis sueños sin hacerle daño a nadie!".