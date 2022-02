Erika Ender confiesa lo que le inspira en sus canciones

"Hay una pregunta que es la clásica de siempre; creo que es lo que más me han preguntado en mi vida profesional...¿En qué te inspiras? A mí me inspira la vida misma pero la misma vida incluye, tanto cosas que veo, cosas que me pasan, como momentos alegres como momentos difíciles como... cómo me trató alguien, como un divorcio que superé, como de todo. Yo siempre he dicho que la música ha sido mi mejor psicólogo y que encima no he tenido que pagar la terapia, si no que me paga regalías. La banda sonora de la vida de otra gente y mí premio más grande, siempre lo he dicho, no es cualquier trofeo que una carrera como esta pueda darle a una persona que trabaja fuerte, si no quien me dice que...por tu canción pedí la mano de fulana, por tu canción mi hijo que es autista sonríe o baila, por tu canción no me tiré del balcón, tu canción me ayudó a salir de un momento difícil"; relató Erika Ender.