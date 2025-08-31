Rubén Blades Entretenimiento -  31 de agosto de 2025 - 13:38

Escenario histórico: Rubén Blades y Bad Bunny cantan juntos en el Coliseo de Puerto Rico

El cantautor panameño Rubén Blades fue invitado a la vigésima tercera función de la ReSIDEncia de Bad Bunny.

RICARDO ARDUENGO / AFP
Ana Canto

El cantautor panameño Rubén Blades fue invitado a la vigésima tercera función de la ReSIDEncia de Bad Bunny, celebrada el sábado 30 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.

En tarima, frente a miles de asistentes, Blades compartió el escenario con el exitoso artista boricua, interpretando juntos el tema “Baile Inolvidable” de Bad Bunny. Además, el público disfrutó del emblemático tema “Amor y Control”, uno de los grandes éxitos del reconocido cantante de salsa panameño.

"De visita en la “Residencia” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Gracias por la invitación Benito, y al público presente, gracias por la recepción", publicó Rubén Blades en sus redes sociales.

