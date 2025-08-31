Escenario histórico: Rubén Blades y Bad Bunny cantan juntos en el Coliseo de Puerto Rico

El cantautor panameño Rubén Blades fue invitado a la vigésima tercera función de la ReSIDEncia de Bad Bunny, celebrada el sábado 30 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.
En tarima, frente a miles de asistentes, Blades compartió el escenario con el exitoso artista boricua, interpretando juntos el tema “Baile Inolvidable” de Bad Bunny. Además, el público disfrutó del emblemático tema “Amor y Control”, uno de los grandes éxitos del reconocido cantante de salsa panameño.
"De visita en la “Residencia” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico. Gracias por la invitación Benito, y al público presente, gracias por la recepción", publicó Rubén Blades en sus redes sociales.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rubenblades/status/1962162176702996838&partner=&hide_thread=false