Escenario histórico: Rubén Blades y Bad Bunny cantan juntos en el Coliseo de Puerto Rico

Rubén Blades y Bad Bunny cantan juntos en el Coliseo de Puerto Rico. RICARDO ARDUENGO / AFP

Por Ana Canto El cantautor panameño Rubén Blades fue invitado a la vigésima tercera función de la ReSIDEncia de Bad Bunny, celebrada el sábado 30 de agosto en el Coliseo de Puerto Rico.

En tarima, frente a miles de asistentes, Blades compartió el escenario con el exitoso artista boricua, interpretando juntos el tema “Baile Inolvidable” de Bad Bunny. Además, el público disfrutó del emblemático tema “Amor y Control”, uno de los grandes éxitos del reconocido cantante de salsa panameño.

