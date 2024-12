Eugenio Derbez se retracta y se disculpa con Selena Gomez por su actuación en Emilia Pérez

Durante una entrevista en un podcast, Derbez no escatimó en señalar su opinión sobre el trabajo de Gomez. "La actuación de Selena Gomez es indefendible. ¿Indefendible? Indefendible", aseguró contundentemente el comediante.

Las declaraciones no tardaron en desatar una ola de críticas hacia Derbez, y la propia Selena Gomez decidió responder a través de sus redes sociales. "Entiendo lo que quieres decir. Lo lamento, hice lo mejor que pude con el tiempo que me dieron. No le quita valor al trabajo y el corazón que puse en esta película", escribió la actriz y cantante.

La controversia ha generado debate entre los fans y críticos sobre las expectativas hacia actores latinos y el esfuerzo detrás de sus interpretaciones.

Eugenio Derbez se disculpa con Selena Gomez tras sus comentarios

Luego de la controversia generada por sus declaraciones sobre la actuación de Selena Gomez en Emilia Pérez, Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas.

"Sinceramente, pido disculpas por mis comentarios imprudentes; son indefendibles y van en contra de todo lo que defiendo. Como latinos, siempre debemos apoyarnos unos a otros. No hay excusa. Me equivoqué, y admiro profundamente tu carrera y tu buen corazón", expresó el actor.

Derbez también reconoció que el papel de Emilia Pérez merece ser celebrado, no disminuido por comentarios insensatos, y aseguró haber aprendido una lección importante.

"Me llevo de esto una lección importante. Aunque entiendo si no puedes aceptar mi disculpa, por favor, sabe que viene desde mi corazón", concluyó el actor.