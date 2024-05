¡Impresionate! Selena Gomez conquista y causa ovación en el Festival de Cannes

Selena brilló en su desfile de la alfombra roja del Festival de Cannes, luciendo un elegante vestido en blanco y negro, a juego con hermosas joyas, un collar grande y unos aretes tipo cascada con diamantes.

Sin duda alguna, Selena Gomez se convirtió en la gran protagonista de la noche, al presentarse el lanzamiento de la película "Emilia Pérez" en el Festival de Cannes, dejando a todos sin palabras.

La cinta conquistó la sala y la audiencia causó ovación brindando más de nueve minutos de aplausos, gritos y emoción, ocasionando que Selena cubríera su rostro con las manos de la alegría.

De acuerdo con primeras reseñas profesionales, es la mejor actuación en la carrera de Gomez y el filme es fuerte contendiente a ganar la “Palma de Oro” en Cannes este año.

Cabe destacar que la artista tiene una canción en solitario en español para la película titulada "El Camino" que esta siendo fuertemente aclamada y siendo nombrada como fuerte contendiente a “Mejor Canción Original” en los Premios Oscars 2025. ¡Increíble!

