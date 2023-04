Evaluna y Camilo celebran el primer año de Índigo

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqtqCJFuZHM%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOwHCxnb5dKma5MCO9s8dRc5qJ9kAAjy2jiM6yMywi6vwxW5UeZCYtJ3ZAvf1RUF07j3yLXkHOuV1tf0kEEhczGI5oB9tFk9ztYkZA3QpZCEEyB6sTx0VH4J7ZCB3lvfFgfO4h5lwU17KRNZBzRZBuJ3SUtYpBIcKGIU3x2RZCpysndCsb2GIdAZD View this post on Instagram A post shared by C A M I L O (@camilo)

Índigo, confieso que no me voy a tomar mal que esquives mi rostro cada vez que te intento dar un rostro, y es que entiendo que mis bigotes son muy puntiagudos para esa carita nueva que tienes, te amamos, queremos que experimentes la vida al máximo. Índigo, confieso que no me voy a tomar mal que esquives mi rostro cada vez que te intento dar un rostro, y es que entiendo que mis bigotes son muy puntiagudos para esa carita nueva que tienes, te amamos, queremos que experimentes la vida al máximo.

Han sido las primeras palabras de Camilo para su hija, además otros familiares compartieron el dulce de celebración que era de varios pisos y muy colorido.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCqtzKANrQ6u%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAOwHCxnb5dKma5MCO9s8dRc5qJ9kAAjy2jiM6yMywi6vwxW5UeZCYtJ3ZAvf1RUF07j3yLXkHOuV1tf0kEEhczGI5oB9tFk9ztYkZA3QpZCEEyB6sTx0VH4J7ZCB3lvfFgfO4h5lwU17KRNZBzRZBuJ3SUtYpBIcKGIU3x2RZCpysndCsb2GIdAZD View this post on Instagram A post shared by Stefania Roitman (@stefroitman)

A todo esto, aún mantienen el rostro de Índigo en privado y así parece lo van a seguir manteniendo.