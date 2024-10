Fallece Anita Correa: ¿Qué discapacidad tenía la influencer panameña?

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1851790883349500076?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1851790883349500076%7Ctwgr%5Ee07c6ee71768429f42f08e2a7b70535f1c48feb5%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telemetro.com%2Fentretenimiento%2Flamentable-fallece-anita-correa-influencer-la-inclusion-n6016021&partner=&hide_thread=false Este miércoles se conoció sobre el fallecimiento de la influencer panameña Anita Correa, quien permanecía recluida en el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social por serias complicaciones de salud.



Correa, quien padecía una condición llamada osteogénesis imperfecta…

Anita Correa y su influencia en las redes sociales

Anita Correa, a través de sus redes sociales, compartió reflexiones y anécdotas que visibilizaron los desafíos diarios de las personas con discapacidad y la constante lucha por su inclusión. Su optimismo y resiliencia conquistaron el cariño y la admiración de sus seguidores, quienes la recordarán con aprecio y gratitud por el impacto positivo que dejó en las redes.

"Siempre he hecho las cosas, no para inspirar; simplemente las hago porque me gustan y creo que de eso se trata la vida, de hacer lo que a uno le gusta," expresó Anita Correa en una entrevista en La Mordida.