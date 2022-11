Fallece el actor Jason David Frank, Power Ranger Verde

No me lo puedo creer... DEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial. No me lo puedo creer... DEP Jason David Frank. Mi corazón está triste por haber perdido a otro miembro de nuestra familia especial.

Jason David Frank, Power Ranger legendario

Inició como Green Ranger en Mighty Morphin Power Ranger, en esa misma edición pasó a ser el white Ranger, en otra temporada llamada Power Rangers Zeo fue color rojo, y por un periodo corto de los Turbo Ranger también fue color rojo. Más adelante, se vistió como el Black Ranger en Power Rangers Dino Trueno.

También, hizo cameos cortos en otras temporadas donde su personaje Tommy Oliver era destacado como un Ranger legendario.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FClMRggruDb6%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAI9DlNMeYL5DBj7szxBOGZBZASfzPQEHYTcpZAAMATYJwZCsX5nqOg3ZAjrA0YW9qhxLWqG23u8DZAlBLeZAhODjcoFpvnSfZA8S8obGNICCXCOAyLjHe7OkSgBBhQfmOXIcWAFzs1U6k0V9ZC08Affxwar1rHvdPog6lJZBVU3LeJ7LduCmWWQzQZD View this post on Instagram A post shared by Telemetro (@telemetro)

Jason David Frank tuvo 4 hijos.