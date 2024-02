Fallece Rolo De León: Compañeros de Tu Mañana lamentan su partida

Varios de sus compañeros de pantalla han aprovechado las redes sociales para manifestar el cariño por Rolo De León.

Compañeros de Tu Mañana se despide de Rolo De León

"Siempre he dicho que el ser humano no lo recuerdan por lo que se lleva sino por lo que deja y definitivamente tú has dejado mucho de cómo recordarte", fue parte del mensaje publicado por One Two, una de las figuras más queridas de Tu Mañana.

El fallecimiento de Rolo De León se dio la tarde de este miércoles 7 de febrero, luego de una dura batalla por su salud que inició hace varios meses.

"'Leyenda', Así te decía siempre que te veía. Y es que la admiración que tengo por ti como cantante, es infinita. Recuerdo cuando yo recién entraba a medcom y te veía por ahí en los pasillos, yo en mi mente diz que cha ese es Rolo, el del Comando Tiburón. Y tú con esa humildad siempre choteabas. Yo nunca pude entender cómo hacías para comportarte como uno más, cuando realmente eras uno de los más grandes de todos. Eras tan sencillo, tan humano, tan persona. Que te convertiste en un gran ejemplo a seguir, del que aprendí mucho", publicó Samuel Anthony.

"Una de esas personas que logran conectar en el segundo 1 con muchas cosas alrededor tuyo. Creo que si la gente de producción logró escuchar el 10% de las ñamerias que hablábamos, se que rieron mucho o nos dejaban de escuchar", escribió el chef Sergio Landero.

Por su lado, Michelle Simons publicó lo siguiente: "Mi Compi, mi Rolito, Rodolfo Ernesto, qué rápido te nos fuiste! Y a pesar de que tus últimas semanas en este mundo estuvieron protagonizadas por una lucha silenciosa, elijo recordarte así, con esa sonrisa que provocaban tus pregones, tu voz inconfundible, tus cuentos y tu amor de Padre inmensurable".

