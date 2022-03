Farruko usa "enfermo de amor" de Nando Boom en su concierto

Farruko le cantaba al "amor" con los temas: "My Lova" de su álbum "La 167" y "Obsesionado" de la producción "Visionary" y en medio de estas dos canciones; cantó la popular frase del tema de Nando Boom "Estoy enfermo de amor "; una canción representativa del reggae en español, que surgió en los noventa.

"Y cuando estamos enfermos de amor, que necesitamos sanar esas heridas; no sabemos a donde correr y nos aferramos de nuevo a esa persona y ese es el pensamiento que le entra algunas veces a algunas personas que cometen violencia doméstica, piensan que tienen que vivir a aferrados a esas personas y no soltarlas, se obsesionan"; después de estas palabras, Farruko procedió a cantar el tema "Obsesionado".

"Se me había olvidado cantarle al amor por que la gente como q no le había llamado la atención. Pero me encanta cantar canciones así con el corazón se siente es magia en vivo #mylova" dijo Farruko en su cuenta de Instagram.