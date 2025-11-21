¡Gordito del Zodiaco juega HOY! Dónde ver los resultados de este 21 de noviembre

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes noviembre de 2025 que se jugará este viernes 21. Mira dónde ver el sorteo.

El sorteo de Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Pirámide de Chakatín para el Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre

La Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 21 de noviembre es: 7, 8, 9 y 1.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo de Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?