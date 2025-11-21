Gordito del Zodíaco Entretenimiento -  21 de noviembre de 2025 - 07:29

¡Gordito del Zodiaco juega HOY! Dónde ver los resultados de este 21 de noviembre

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo Gordito del Zodiaco correspondiente al viernes 21 de noviembre de 2025.

Gordito del Zodiaco.

Gordito del Zodiaco.

Lotería Nacional
Ana Canto
Por Ana Canto

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo del Gordito del Zodiaco correspondiente al mes noviembre de 2025 que se jugará este viernes 21. Mira dónde ver el sorteo.

¿A qué hora inicia el sorteo del Gordito del Zodiaco de 21 de noviembre?

El sorteo de Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

Pirámide de Chakatín para el Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre

La Pirámide de Chakatín para el sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 21 de noviembre es: 7, 8, 9 y 1.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo de Gordito del Zodiaco del 21 de noviembre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

No olvides adquirir tus productos. Podrías ganar más de un millón de balboas con una inversión de tan solo B/. 2.00.

Gordito del Zodiaco: ¿Qué pasa si coinciden las cifras de tu billete?

  • Coinciden las 3 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 60.00.
  • Coinciden las 2 primeras y últimas cifras: Ganas B/. 4.00.
  • Coincides únicamente con la última cifra: Te llevas B/. 1.00.
En esta nota:
Seguir leyendo

Miss Universo 2025: Fátima Bosch, perfil y trayectoria de la ganadora

Miss Universo 2025: Miss México, Fátima Bosch, es coronada como la mujer mas hermosa del mundo

Miss Universo 2025: Dayanara Torres deslumbra como comentarista en el certamen

Recomendadas

Más Noticias