Gringo Man le pide matrimonio a su novia en Tu Mañana

Esto fue lo que siempre he anhelado desde la prisión, una mujer que ama a Jaime Davidson, no a Gringo Man, con ella fue diferente, me recuerda a mi mamá Esto fue lo que siempre he anhelado desde la prisión, una mujer que ama a Jaime Davidson, no a Gringo Man, con ella fue diferente, me recuerda a mi mamá

En el estudio de Tu Mañana se encontraba el hijo de su novia, Nahir y la suegra de Gringo Man, quien aceptó feliz la unión de su hija con el artista panameño.

Por su parte, Nayeli expresó que no podía hablar, que se le iba a salir el corazón de su pecho.

Actualmente, Gringo Man está retomando su carrera como productor y dejó claro que: "El mundo va a ver quien es Jaime Davidson"