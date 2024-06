Hilary Cerezo, la panameña posa para las portadas de la revista Vogue

Hilary Cerezo en portadas de la revista Vogue

Sin duda alguna la modelo panameña sigue cosechando grandes éxitos y sigue subiendo como la espuma.

Hilary ha compartido en sus redes sociales videos y fotos de algunas pasarelas que ha tenido para la reconocida revista Vogue.

"No me digas que eres modelo si no has estado en Vogue", escribió la Cerezo junto a su publicación.