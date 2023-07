Influencer fisiculturista Jo Lindner murió a sus 30 años

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCuJ_dblvI50%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=5693a648-83d7-4727-a98b-d22c31314929&access_token=EAAGZAH4sEtVABABHgBgMGzYhGkw7DwKZCA40BQI5X6EniZANmNv6kyE1ZBMmzUJLl4A9q35SxsT7TcHR2S4sTYXb2wwYnpCZAfXq0ZAILppHZCZChIoB0HfblMH7PkLKhWFOZAcZBGkCabzmBIvYejnIZBq8wvGFWngzAT1fueOmiLXh84En14T0r0N View this post on Instagram A post shared by NICHA (@immapeaches)

La labor de Jo Lindner como influencer sirvió de motivación para sus fans, a los que su novia invitó a seguir adelante manteniéndose fuertes en sus propósitos.

"Se esforzó mucho para motivar a su fans, incluso a veces no se sentía tan motivado, pero no podía descansar ni renunciar, porque sabía que ocho millones de personas necesitaban esto de él. Como siempre dijo: "sigue empujando y mantente fuerte". Hizo tanto y lo construyó hasta ahora solo. Así que por favor recuérdelo como Joesthetics", fue el emotivo mensaje de Nicha, la pareja de Jo. "Se esforzó mucho para motivar a su fans, incluso a veces no se sentía tan motivado, pero no podía descansar ni renunciar, porque sabía que ocho millones de personas necesitaban esto de él. Como siempre dijo: "sigue empujando y mantente fuerte". Hizo tanto y lo construyó hasta ahora solo. Así que por favor recuérdelo como Joesthetics", fue el emotivo mensaje de Nicha, la pareja de Jo.

¿Qué es un aneurisma?

Un aneurisma o conocido también como aneurisma intracraneal, es un abultamiento y débil de la pared de una arteria. Esto puede producirse en cualquier parte del cuerpo y en pocos casos suele reventarse, lo que causa la liberación de la sangre del cerebro y provoca la muerte.