Ivy Queen afirma que Feid es un caballero a diferencia de Anuel AA

Durante la gala de los Latin Billboard 2023, Ivy Queen recibió múltiples halagos de muchos artistas reconocidos, entre ellos Feid y Farruko, quienes concordaron que la Caballota era merecedora de este gran premio y le agradecieron por su gran trabajo.

"Dios le pague por todo lo que ha hecho en este género. Usted es la que nos tiene aquí", le expresó el cantante colombiano a Ivy Queen al momento que compartió con ella tras bastidores.

Días después de este acontecimiento tan especial, la reina del reguetón ha decidido reaccionar y reconocer al acto que hizo Feid hacía ella.

La gentileza y caballerosidad que carga @feid muchísimas Gracias por el respeto y por cada palabra. Bendiciones siempre!

Escribió Ivy Queen en en post, en donde mostraba el momento que Feid le agradecía por lo que había hecho por el género urbano.

¿Será Feid más caballeroso que Anuel AA? Aunque la cantante puertorriqueña no ha afirmado que el intérprete de Amanece no es un caballero, muchos internautas creen que no lo es, ya que casi nadie se a referido a él de esa forma.