J Quiles y Dímelo Flow; de las discotecas a los éxitos internacionales

"Yo conocí a Dímelo Flow en una discoteca tocando y me gustó como tocaba y yo no tenía Dj; y yo le dije; pa' ese tiempo yo había botado a mi Dj y yo fui, estábamos hablando cuando salió "Orgullo", "Esta noche", no me acuerdo, hace 6 o 7 años atrás y le dije "yo quiero que seas mi Dj" sin conocerlo, yo no sabía quién era él ni nada porque me encantaba como tocaba y él me dijo "serio", le dije vente conmigo porque él se iba a ir pa' Panamá porque nada le estaba funcionando y lo llevamos para Miami, vivió conmigo mucho tiempo, como que lo adopté conmigo y mira en lo que se ha convertido. Supo usar los recursos que le di y de allí en adelante se ha convertido en uno de los mejores productores de la industria del género".