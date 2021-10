James Michael Tyler, el inolvidable Gunther de "Friends", ha fallecido a los 59 años

Su representante ha hecho hincapié en la valentía de la que hizo gala al compartir sus problemas de salud mientras recibía quimioterapia para animar a todo aquel que tuviera próstata a someterse a un análisis de sangre a partir de los 40 para detectar el cáncer en estadio temprano.

Tras la reunión de 'Friends' a principios de año, en la que participó por videollamada, él desveló que su pronóstico no era favorable añadiendo además que no había hecho pública antes esa información porque no quería "empañar" el buen humor generalizado que había provocado el reencuentro de los seis protagonistas de la serie.

"Quería formar parte de ello, e inicialmente iba a estar en el escenario y a participar en todos los eventos. Fue algo agridulce, sinceramente. Estaba muy contento de que me hubieran incluido. Fue mi decisión no estar allí en persona y hacer en su lugar una aparición por Zoom", aseguró entonces.

James sigue siendo conocido en todo el mundo por interpretado al camarero de la cafetería Central Perk que estaba locamente enamorado de Rachel Green, el papel que convirtió a Jennifer Aniston en una estrella.