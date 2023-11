Japanese clama por ayuda: "Este es mi cuarto derramen, no tengo a nadie"

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FC0SMkNPJvyA%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABOZBWBL2kmqglhIZCKhgCEYQ2m16i3y4uExrY2cVOMhKcyrHA6rSur5VwMibGDMVgFZCQL5uA69I6hLQG2zwGl9InerwXuJs4a0zDxYuVKZCGV41iAkhSZCMqZBZCyIUfmGteO6ek3ofGlUfXIR9xqOAYbdkMqprcj0zA6R4l5dtWwZDZD View this post on Instagram A post shared by Leavitt Eduardo Zambrano (@japanesepty)

Buenas tardes mi gente, este es el cuarto derramen silencioso, estoy en casa, no tengo a nadie, estoy solo aquí solo, mi número de yappy es 64704570, no tengo dinero, porfavor ayudenme.

Expresó el artista poniendo su cuenta de yappy. Asi que ya saben, todo aporte por más pequeño que sea ayudará a Japanese, en estos momentos que más lo necesita.

Hasta hace poco, había sufrido un nuevo derramen silencioso que lo mantenía hospitalizado e incluso había aprovechado para hacer servicio social dentro del hospital.

Fans de Japanese le piden que se entregue al señor

"Dios te está llamando Japa", le han dicho cientos de seguidores, quienes aprovecharon para decirle que es tiempo de entregar su vida a Dios y que solo él podrá sacarlo de esa situación.