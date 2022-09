Japanese compone tema que conmueve las redes sociales

Hice esta canción #genesis11 en nombre de todos esos niños desaparecidos. Esto me tiene triste, Dios por favor que aparezca esa niña. Muy triste que los niños no puedan estar fuera de su casa y estar tranquilos en la escuela Hice esta canción #genesis11 en nombre de todos esos niños desaparecidos. Esto me tiene triste, Dios por favor que aparezca esa niña. Muy triste que los niños no puedan estar fuera de su casa y estar tranquilos en la escuela

Japanese pidió oración especialmente por la niña Aderlyn Marlienis Saldaña, que aún no se ha sabido su paradero desde el pasado 13 de septiembre.

"El que tenga información o sepa el paradero de esos niños desaparecidos por favor que coopere con las autoridades", expresó en sus redes sociales.

Además, este lunes adelantó otro tema que llevará por nombre: Los Planes de Dios.