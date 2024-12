Japanese crea un nuevo jingle navideño ¡Al mejor estilo del ghetto!

Después de superar complicaciones de salud a principios de este año, Leavitt Eduardo Zambrano, conocido mundialmente como Japanese, vuelve con toda su energía y estilo inconfundible. En un video que ya está dando de qué hablar en redes sociales, el artista interpreta esta nueva versión junto a un compañero musical, fusionando lo tradicional con el flow del reguetón que lo caracteriza.

Embed - Leavitt Eduardo Zambrano en Instagram View this post on Instagram A post shared by Leavitt Eduardo Zambrano (@japanesepty)

Japanese lanza invitación a sus usuarios

Pero eso no es todo. Japanese también tocó el corazón de sus seguidores con un mensaje solidario que se volvió viral: “Si tú no tienes pavo y jamón en tu casa, ven a la mía, aquí pasamos hambre los dos”. Sus palabras no solo reflejan su autenticidad, sino también el espíritu de compartir que predomina en estas fechas.

Con esta reinterpretación navideña, Japanese reafirma su lugar como un ícono de la música urbana en Panamá. ¿Será este jingle el himno del gueto para la Navidad 2024? ¡Sin duda, es un regalo que muchos no se esperaban!